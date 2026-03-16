Евгений Куйвашев возглавил консалтинговую компанию в Москве
Свердловский экс-губернатор Евгений Куйвашев, который исчез из информационного поля почти год назад, наконец объявился. Как выяснилось, он занялся бизнесом в Москве. Об этом сообщает РБК.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», 13 марта 2026 года в Москве было зарегистрировано АО «Консалтинговая компания «Прогресс». Генеральным директором с момента основания значится Евгений Куйвашев. Новая компания будет предоставлять услуги в области права, налогового и коммерческого консультирования, а также переводов и вспомогательного бизнес-сервиса.
Напомним, Евгений Куйвашев покинул пост губернатора в конце марта 2025 года. Позже экс-губернатор опроверг информацию о том, что он фигурирует в уголовном деле о коррупции. «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что с ним проводятся следственные действия и может быть решён вопрос о мере пресечения, однако процессуальный статус не уточнялся.
