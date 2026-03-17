Россиянам объяснили, когда перебои с интернетом грозят увольнением

Пропажа интернета или связи может стоить должности, если сотрудник вовремя не предупредил начальство. Юрист Людмила Айвар в беседе с «Абзацем» разъяснила, в каких случаях работодатель вправе наказать, а когда винить некого.

По словам эксперта, Трудовой кодекс РФ требует от работника дисциплины и надлежащего исполнения обязанностей. Для удалёнщиков ключевое — поддерживать связь и отчитываться. Если человек не уведомил руководителя о проблемах и не принял разумных мер, это расценивается как неисполнение обязанностей по его вине.

За такое грозит замечание, выговор или даже увольнение при повторном нарушении. Но сначала начальник обязан запросить письменное объяснение и составить акт при отказе. Без этой процедуры наказание легко оспорить в суде или через трудовую инспекцию.

Для дистанционных работников есть и особое основание: если сотрудник без уважительной причины не выходит на связь более двух рабочих дней подряд после запроса, договор могут расторгнуть. Однако перебои, вызванные форс-мажором, — не вина человека. Отключение света в городе, авария у провайдера или работа ведомств считаются объективными обстоятельствами. Главное — вовремя предупредить руководство. В таком случае наказание незаконно.

Айвар напомнила и важный нюанс: штрафовать сотрудников за трудовые нарушения в России запрещено. Это прямое нарушение закона.

