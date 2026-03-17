В Запорожской области в Орехове группа сил Украины оказалась в огневом мешке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Тактическая ситуация для группировки противника в Орехове оставляет желать лучшего. Сейчас они находятся в огневом мешке», — говорится в сообщении.

Силовые структуры отметили, что потери противника на этом участке фронта стремительно растут.

Ранее сообщалось, что российский боец в одиночку пробрался в тыл украинских войск в Донецкой Народной Республике, выполняя разведывательную задачу. Гвардии рядовой Алексей Кадочников, наводчик стрелкового отделения, скрытно преодолел открытую местность и занял господствующую высоту за спиной противника. Он вел наблюдение и прикрывал основные силы ВС РФ.