Президент Конфедерации труда РФ объяснил, можно ли вылететь с работы за токсичность

Работодатели всё чаще жалуются на «токсичных» сотрудников, но уволить за это по закону нельзя. Президент конфедерации труда России Борис Кравченко в эфире радио «Комсомольская правда» разъяснил ситуацию.

По словам эксперта, в Трудовом кодексе нет такого понятия. Это сленговое выражение, которое используют HR-специалисты и руководители, но в приказе оно фигурировать не может. Кравченко не припомнил ни одного случая, чтобы формулировка «за токсичность» была законным основанием для расторжения договора.

Однако это не значит, что за плохое поведение не могут наказать. В кодексе есть другая статья — нарушение трудовой дисциплины. Если действия сотрудника подпадают под это определение, работодатель вправе применить взыскание вплоть до увольнения.

Эксперт добавил, что в судебной практике встречались самые разные формулировки, и появление «токсичности» в документах его бы не удивило. Но важно понимать: это лишь сленг, а не норма закона. Работник всегда может оспорить такое увольнение, если причина не подкреплена реальными фактами нарушения дисциплины.

Напомним, ранее сообщалось, что работодателям разрешили увольнять токсичных сотрудников. Директор департамента Роскачества Евгения Ганькина отметила, что токсичность всегда проявляется в конкретных действиях: оскорблениях, срывах работы, игнорировании распоряжений, создании конфликтов. Ключевую роль играет фиксация: служебные записки, акты и жалобы коллег.