Самая редкая артиллерийская установка 2С31 «Вена» замечена в зоне СВО

Самоходную артиллерийскую установку 2С31 «Вена», редко появляющуюся на кадрах с передовой, заметили на одном из участков специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале «Уголок Ситха».

Фото © Telegram / Уголок Ситха

По информации канала, на снимке «Вена» была с козырьком, прикрывающим крышу башни от дронов-камикадзе, а верхнюю полусферу машины прикрыли маскировочной сетью. Артиллерийско-миномётная установка создана на шасси БМП-3 и впервые представлена в 1997 году, государственные испытания прошли в 2007-м.

«Вена» оснащена комбинированным орудием, совмещающим функции пушки, гаубицы и миномета, и способна поражать цели на дистанции до 12 километров управляемыми снарядами «Китолов-2». Защита башни усилена козырьком против дронов-камикадзе и маскировочной сетью, что повышает выживаемость машины на поле боя.

