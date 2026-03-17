Несовершеннолетние брат с сестрой пропали в Твери

В Твери развёрнуты поиски 14-летней школьницы и её 10-летнего брата, о пропаже которых стало известно 16 марта. Региональное управление СК сообщило, что ведётся расследование уголовного дела по факту их безвестного отсутствия, направленное на установление местонахождения Екатерины Весёловой (2012 г.р.) и Артёма Весёлова (2016 г.р.).

«Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело. Следователями проверяются все версии произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители проводят осмотр территории, где в последний раз фиксировалось присутствие Весёловых.

Тем временем спасатели повторно обследуют отработанные участки Москвы-реки в поисках девочки, пропавшей с двумя друзьями в Звенигороде. 13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Ваня пропали 7 марта. Предположительно, они могли провалиться под лёд. Тела двух детей уже найдены.