Московский фитнес-клуб занёс клиентку в чёрный список за съёмку контента

Москвичке заблокировали абонемент в премиальном фитнес-клубе в «Москва-Сити» после того, как она снимала свои тренировки на телефон. Сотрудники заявили, что съёмка нарушает «личные границы» других посетителей и запретили ей снимать. Об этом пишет телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

На следующий день ситуация вызвала вопросы: в том же зале блогер снимал видео уже на профессиональную камеру — прямо среди тренирующихся людей. Съёмку не остановили. На претензию клиентке ответили прямо: съёмка разрешена, но только за деньги — 35 тысяч рублей.

Дополнительно девушке сделали замечание за помощь подруге со штангой — это посчитали «персональной тренировкой», которая допускается только с тренером клуба. Когда она попыталась продлить абонемент, оказалось, что её внесли в чёрный список.

«Такое правило противоречит законодательству: снимать себя в публичных местах разрешено и любые ультимативные запреты незаконны», — сказал телеграм-каналу юрист Николай Сафьянов.

