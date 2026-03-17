17 марта, 09:41

В Москве хирурги удалили из носа 15-летнего подростка выросший там зуб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /MAYA LAB

В Москве врачи Филатовской детской больницы удалили 15-летнему подростку зуб, который вырос у него в носу. Данное заявление сделали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Московские врачи удалили подростку зуб, выросший в носу. Фото © Telegram / Московская медицина

Пациент поступил с жалобами на заложенность носа и асимметрию лица. Ранее его уже осматривали в частной клинике, где обнаружили в гайморовой пазухе сформировавшийся зуб и предложили операцию. Родители решили получить второе мнение и обратились в Филатовскую больницу. Консилиум врачей рекомендовал хирургическое вмешательство по методу Колдуэлла-Люка — доступ через верхнюю десну, чтобы восстановить нормальное дыхание.

В ходе операции хирурги обнаружили не просто зуб, а новообразование, внутри которого он находился. Как пояснил хирург-оториноларинголог Вугар Достиев, это оказалась тератома — эмбрионально-клеточная опухоль, в которой могут присутствовать элементы тканей, нехарактерные для данной области.

«Тератомы очень редко располагаются в зоне лица, чаще в крестцовой области. Ни КТ, ни рентген новообразование не показали, поскольку оно занимало фактически всю левую полость носа. Наша осторожность полностью оправдалась, здесь было важно удалить новообразование единым комплексом, что мы и сделали. Проведение такой редкой и успешной операции стало возможным благодаря работе мультидисциплинарной команды», — сказал он.

Тератома оказалась доброкачественной. После операции дыхание подростка восстановилось, асимметрия лица исчезла, и его выписали домой в хорошем самочувствии.

Подаренный на 8 Марта букет чуть не убил жительницу Красноярска — причина вас шокирует
Ранее медики Раевской ЦРБ в Башкирии спасли жизнь 16-летней девушки, удалив из ее желудка огромный ком волос. Пациентка поступила с острыми болями в животе. После осмотра врачи заподозрили инородное тело и провели эндоскопию, которая выявила трихобезоар.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
