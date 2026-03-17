В Удмуртии выгнали на улицу пенсионерок, плетущих маскировочные сети для бойцов СВО

В Удмуртии разгорелся скандал вокруг помощи фронту. Группу пожилых женщин, которые сплели уже 145 тысяч метров маскировочных сетей для бойцов СВО, выставили на улицу из помещения, арендованного у ДОСААФ. Об этом сообщает kp.ru.

Региональное отделение организации уведомило волонтёров о досрочном расторжении договора. Когда неравнодушные граждане попытались выяснить причины, председатель отделения выдал несколько версий. Сначала он сослался на нарушение санитарных норм, а затем заявил, что бабушки превратили офис в производственный цех, что портит «эстетическое восприятие» помещения.

Один из помощников пенсионерок попытался возразить, заметив, что в военное время помогать армии — не зазорно. В ответ, по его словам, прозвучала фраза, повергшая в шок: «У нас в Удмуртии войны нет».

Возмущения добавляет и тот факт, что в этом же здании спокойно работают фирма по изготовлению документов для мигрантов и ломбард. Их деятельность, судя по всему, эстетику офиса не нарушает, отметила одна из пенсионерок.

А ранее Life.ru писал, что бабушке-«дальнобою» из Удмуртии подарили внедорожник для помощи бойцам СВО. Её прошлая машина «Лада Калина», в которую она укладывала по 2500 кв. м сетей, генераторы, РЭБ-оборудование и даже колёса для УАЗов, заглохла ночью под Ростовом и больше не завелась. Неравнодушные граждане помогли пенсионерке, и теперь она снова может помогать фронту.