Синдром запертого горожанина: Life.ru узнал о скрытых дефицитах и пошаговом плане анализов

Следующий шаг — проверка на скрытые дефициты микронутриентов.

Витамин D. Мы живём в регионе с малым количеством солнечных дней (особенно в осенне-зимний период в большинстве регионов России). Сниженный уровень витамина D в 100% случаев гарантирует предрасположенность к частым простудам.

Цинк и медь. Эти микроэлементы критически важны для работы иммунитета. Нехватка цинка — одна из частых причин того, что организм перестаёт сопротивляться вирусам.

Магний. Если ваша жизнь связана с хроническим стрессом, проверьте уровень магния. Его дефицит истощает нервную систему и снижает защитные силы организма.

Витамины группы B. Они участвуют во всех обменных процессах, включая синтез иммунных клеток.