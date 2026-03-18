Синдром запертого горожанина: Life.ru узнал о скрытых дефицитах и пошаговом плане анализов
Терапевт Радина: Дефицит витамина D в 100% случаев создаёт риск ОРВИ у горожан
Если вы стали замечать, что простуды преследуют вас одна за другой, не спешите списывать всё на сезонность или «слабость иммунитета». Часто за частыми ОРВИ стоят вполне конкретные и поправимые нарушения в работе организма. Врач-терапевт Кристина Радина рассказала Life.ru, что стоит проверить в первую очередь.
«Начните с общего клинического анализа крови и базовой биохимии. Это позволит оценить общее состояние организма, исключить явное воспаление и понять, в каком направлении двигаться дальше. Обратите внимание на уровень общего белка — это строительный материал для клеток иммунной системы», — советует эксперт.
Следующий шаг — проверка на скрытые дефициты микронутриентов.
Витамин D. Мы живём в регионе с малым количеством солнечных дней (особенно в осенне-зимний период в большинстве регионов России). Сниженный уровень витамина D в 100% случаев гарантирует предрасположенность к частым простудам.
Цинк и медь. Эти микроэлементы критически важны для работы иммунитета. Нехватка цинка — одна из частых причин того, что организм перестаёт сопротивляться вирусам.
Магний. Если ваша жизнь связана с хроническим стрессом, проверьте уровень магния. Его дефицит истощает нервную систему и снижает защитные силы организма.
Витамины группы B. Они участвуют во всех обменных процессах, включая синтез иммунных клеток.
Специалист также советует обратить внимание на работу щитовидной железы. Слабость, вялость и частые простуды могут быть симптомами гипофункции (сниженной активности) щитовидной железы. Сдайте анализ на ТТГ (тиреотропный гормон), а лучше расширенную панель: ТТГ, Т3 и Т4.
Если у вас уже есть диагностированные хронические болезни (например, гастрит, заболевания кишечника и т.д.), не допускайте их обострения. Воспалительный процесс в организме (будь то кишечник или очаг инфекции) перетягивает ресурсы иммунной системы на себя. Организм тратит силы на борьбу с внутренней проблемой, и у него не остается ресурсов на защиту от сезонных вирусов.
Всем без исключения рекомендовано проходить регулярную диспансеризацию. Если вы проверили базовые показатели, а проблема не решена, или вы знаете о наличии вирусной нагрузки (например, частые обострения герпеса, ВПЧ), необходима консультация узких специалистов: иммунолога, вирусолога или инфекциониста. Они помогут взять ситуацию под контроль на более глубоком уровне.
«Сейчас в целом тенденция к тому, что люди болеют чаще. Ежегодно, и это доказано, увеличивается количество людей, которые пользуются общественным транспортом — метро и так далее. Это замкнутое пространство: кто-то чихнул, кто-то кашлянул — и сразу можно заболеть», — добавила собеседница Life.ru.
Кроме того, жизнь с каждым годом становится более стрессовой. Кортизол, гормон стресса, пагубно влияет на состояние нашего иммунитета. Сидячий малоподвижный образ жизни приводит к проблемам с кишечником. А кишечник — это тоже орган иммунной защиты. Соответственно, если есть проблемы с кишечником, иммунитет будет слабым.
И ещё один фактор: люди стали меньше путешествовать и чаще посещают общественные места, потому что нет возможности уехать в отпуск. Скопление людей в осенний, зимний и весенний период в замкнутых пространствах — в барах, торговых центрах — способствует тому, что кто-то чихнул, и следом заболели все.
