Российские войска поразили объекты энергетики и транспорта в 149 районах Украины

За сутки армия России атаковала объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — говорится сообщении.

В атаке участвовали авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ. Целью ударов стали ключевые объекты, обеспечивавшие логистику и снабжение украинских войск.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что за лишь за первую половину марта ВС РФ освободили 12 населённых пунктов. По словам офицера, темпы продвижения нашей армии остаются стабильно высокими.