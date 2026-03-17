Семья из трёх человек, считавшаяся пропавшей в горах Дагестана, вернулась домой
Семья из трёх человек, ранее считавшаяся пропавшей в горах Дагестана, благополучно вернулась домой. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации Ботлихского района республики.
Туристы не могли выехать из-за заснеженной дороги, однако после того, как путь расчистили, они сразу же отправились домой. В администрации района подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал, угроза жизни и здоровью членов семьи отсутствовала.
«Был случай с молодой семьей с ребёнком около двух месяцев. Но их не накрыло лавиной, они застряли в снегу. Сегодня сделали дорогу, и они приехали домой. Они жители села Гагатли», — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в Твери развёрнуты поиски 14-летней школьницы и её 10-летнего брата, о пропаже которых стало известно 16 марта. Региональное управление СК сообщило, что ведётся расследование уголовного дела по факту безвестного отсутствия детей.
