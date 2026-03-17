17 марта, 09:48

Семья из трёх человек, считавшаяся пропавшей в горах Дагестана, вернулась домой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Ginga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Ginga

Семья из трёх человек, ранее считавшаяся пропавшей в горах Дагестана, благополучно вернулась домой. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации Ботлихского района республики.

Туристы не могли выехать из-за заснеженной дороги, однако после того, как путь расчистили, они сразу же отправились домой. В администрации района подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал, угроза жизни и здоровью членов семьи отсутствовала.

«Был случай с молодой семьей с ребёнком около двух месяцев. Но их не накрыло лавиной, они застряли в снегу. Сегодня сделали дорогу, и они приехали домой. Они жители села Гагатли», — сказала собеседница агентства.

Водолазы повторно прочёсывают реку в поисках пропавшей в Звенигороде девочки
Водолазы повторно прочёсывают реку в поисках пропавшей в Звенигороде девочки

Ранее сообщалось, что в Твери развёрнуты поиски 14-летней школьницы и её 10-летнего брата, о пропаже которых стало известно 16 марта. Региональное управление СК сообщило, что ведётся расследование уголовного дела по факту безвестного отсутствия детей.

Наталья Демьянова
