В России предрекли дефицит авиазапчастей из-за коллапса логистики на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к дефициту авиационных запчастей в России. Авиаперевозчики использовали Дубай как ключевой логистический хаб, но сейчас им приходится искать альтернативы. Об этом стало известно SHOT.

До этого через Эмираты авиакомпании заказывали расходные материалы для самолётов. После обострения ситуации на Ближнем Востоке логистика стала затруднительной, и перевозчикам пришлось искать альтернативные маршруты через Китай и страны Средней Азии.

Также под угрозой обслуживание двигателей самолётов, которое некоторые авиакомпании проводили в Иране. Речь идёт о популярных моделях Boeing 737 и Airbus A320. В 2025 году Росавиация высоко оценивала качество работы трёх местных компаний, поддерживавших лётную годность российских самолётов.

Специалист по безопасности полётов Александр Романов отметил, что критической нехватки деталей пока нет, и авиакомпании способны обеспечивать свои борты за счёт запасных маршрутов и альтернативных поставок.

Ранее сообщалось, что военная операция США и Израиля против Ирана вызвала масштабный энергетический кризис в Южной Азии. Приостановка поставок из Персидского залива и фактическая блокада Ормузского пролива парализовали газоснабжение в регионе, сильно зависимом от импорта топлива.