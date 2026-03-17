Экс-офицер США рассказал, как пришельцы вывели из строя 10 ядерных ракет

Бывший пилот американских Военно-воздушных сил Роберт Салас утверждает, что его подразделение столкнулось с аномальным происшествием, которое привело к отключению ядерного арсенала. Как пишет New York Post, инцидент произошёл на базе в Монтане, где НЛО лишило военных контроля над межконтинентальными ракетами.

Речь идёт о событиях 1967 года, когда Салас нёс службу на объекте с баллистическими ракетами Minuteman I, оснащёнными ядерными боевыми частями. Внезапно все десять ракет перестали реагировать на команды, а позже выяснилось, что на огороженную территорию комплекса проник неизвестный объект.

Очевидцы из числа караульных указывали на неопознанные огни, которые хаотично перемещались по небу, а затем исчезли прямо над шахтами с ядерными ракетами. После этого один из военных набрал номер Саласа и в панике выкрикивал несвязные фразы. Почти сразу же сработала аварийная сигнализация, оповестившая о неполадках в системе управления ракетами.

«Главный охранник спустился вниз и сказал: «Сэр, мы видели в небе какие-то странные огни, они летели прямо над нами», — рассказал Салас.

При проверке данных с пультов обнаружилось, что два поста зафиксировали вторжение на запретную зону. Никаких следов диверсантов или техногенных сбоев найти не удалось, расследование зашло в тупик. Сам ветеран ВВС убеждён, что причиной отключения боеголовок стало вмешательство внеземного разума, который стремился не допустить ядерной катастрофы на планете.

В последние годы тема НЛО всё чаще обсуждается в США на официальном уровне. Пентагон проводит расследования, а в Конгрессе проходят слушания с участием военных. Власти признают, что многие инциденты до сих пор не получили объяснения, что подогревает интерес к возможным секретным данным по этой теме. Особенно после того, как был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО — сайт The Black Vault потерял сотни гигабайтов данных с главного сервера. Инцидент произошёл через день после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации материалов о внеземной жизни.