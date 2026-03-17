В Кремле заявили, что Киев упрямо цепляется за тщетное сопротивление, игнорируя мир

Атаки киевского режима на российские регионы — это бесполезное сопротивление вместо перехода к мирному процессу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, вместо того чтобы принять ответственное решение и открыть путь к мирному урегулированию, украинские власти продолжают бессмысленные действия.

«Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление, вместо того чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процеса», — указал Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает специальную военную операцию, но при этом остаётся открытой к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва не отказывается от дипломатических путей и сохраняет готовность к переговорам, несмотря на продолжающиеся боевые действия.