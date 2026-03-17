Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Киева должны принять ответственное решение и начать процесс мирного урегулирования вместо сопротивления. Об этом он сообщил на брифинге.

«Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление. Следовало бы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процесса», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в Брюсселе получила полный пакет условий для вступления страны в Европейский союз. Документ охватывает последние три переговорные группы: «Конкурентоспособность», «Зелёная повестка» и «Сельское хозяйство и ресурсы».