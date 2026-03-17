Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС
Украинская делегация в Брюсселе получила полный пакет условий для вступления в ЕС, заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
В документе содержатся условия по последним трём переговорным кластерам: «Конкурентоспособность», «Зелёная повестка» и «Сельское хозяйство и ресурсы». Ранее в декабре были получены условия по трём другим направлениям — «Основы вступления», «Внутренний рынок» и «Внешние отношения».
При этом ранее диписточники в ЕС признали, что инициатива по скорейшему приёму Украины в состав объединения, не имеет шансов на успех и столкнулась с непреодолимыми препятствиями. Большинство стран-участниц считают такой сценарий нереалистичным и придерживаются мнения, что процедура должна проходить по стандартным правилам.
