Пять хитростей эксперта для кухни 6 метров, которые визуально «раздвинут» стены

Крошечная кухня меньше шести квадратных метров — это до сих пор очень распространённая ситуация, особенно в старых домах и студиях. На первый взгляд кажется, что на такой площади невозможно создать удобное и красивое пространство. Однако эксперт сети гипермаркетов Hoff Полина Новокщенова рассказала Life.ru о пяти хитростях, которые помогут визуально «раздвинуть» стены.

Даже очень небольшую кухню можно сделать стильной и визуально просторной. На маленькой кухне лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, но необязательно выбирать абсолютно белый цвет. Светлые тона лучше отражают свет, причём как искусственный, так и натуральный, делая пространство более воздушным. «Расширяют» его, создавая ощущение лёгкости. А когда потолок, стены и мебель создают ансамбль в единой цветовой гамме, «размываются» границы между разными элементами интерьера.

«Во-вторых, организуйте несколько источников света, поскольку освещение играет огромную роль в восприятии пространства. Потолочный светильник основной, он уменьшает количество теней и помогает свободно ориентироваться на кухне», — советует эксперт.

Подсветка в рабочей зоне освещает столешницу и визуальное углубляет пространство, на верхних шкафах — добавляет мягкий и уютный свет. А подвесной светильник или лампа на столе создают ощущение уюта.

В-третьих, делайте высокие шкафы и антресоли до потолка. Это позволит, с одной стороны, увеличить место для хранения, а с другой — визуально вытянет помещение и сделает его выше. И используйте вертикальные линии — панели, вытянутую плитку, узкие ручки на фасадах. Они также будут «вытягивать» потолок.

В-четвёртых, выбирайте встроенную технику. Отдельно стоящие кухонные бытовые приборы занимают больше места и делают интерьер визуально сложнее и захламлённее. Также важно, чтобы в маленькой кухне мебель не выглядела громоздкой, поэтому выбирайте узкую столешницу, небольшой обеденный стол, складные стулья.

«В-пятых, используйте подоконник. Его можно превратить в отличную многофункциональную зону: использовать в качестве столешницы, компактного обеденного уголка или дополнительного места для хранения. Когда подоконник становится частью кухни, интерьер выглядит более цельным и пространство воспринимается как единое. К тому же место у окна самое светлое, за счёт чего помещение кажется более просторным», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что россияне стали вдвое чаще продавать ипотечные квартиры ради погашения кредитов. В четвёртом квартале граждане закрыли долгов на 425 млн рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Всего за год россияне погасили ипотеку через продажу квартир на 1,3 млрд рублей.