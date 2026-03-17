Исполняющим обязанности председателя Госсовета Татарстана стал Марат Ахметов

Депутаты Госсовета Татарстана назначили Марата Ахметова исполняющим обязанности председателя парламента республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета.

«До избрания нового председателя Государственного совета Республики Татарстан возложить исполнение обязанностей председателя Государственного совета Республики Татарстан на заместителя председателя Государственного совета Марата Ахметова», — говорится в сообщении.

Ахметов ранее занимал пост заместителя председателя парламента. Он будет исполнять обязанности главы Госсовета до избрания нового руководителя. Политик имеет большой опыт работы в органах власти. С 1999 по 2019 год он был вице-премьером Татарстана и возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. Ахметов является кандидатом сельскохозяйственных наук и неоднократно избирался депутатом регионального парламента разных созывов.

Одновременно депутаты приняли решение учредить новое звание — почётный председатель Госсовета. Этот статус присвоили Фариду Мухаметшину, который руководил парламентом на протяжении нескольких созывов. Почётный председатель сможет участвовать в работе парламента, выступать на заседаниях и направлять предложения, обязательные к рассмотрению, однако выполнять эти функции он будет безвозмездно.

Ранее Фарид Мухаметшин досрочно сложил полномочия председателя Государственного совета Татарстана. На заседании он подчеркнул, что это решение было обдуманным и связано с необходимостью обеспечить преемственность в политике.