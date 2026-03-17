17 марта, 05:26

Зеленский намерен назначить главкомом ВСУ командира «Азова»* Билецкого**

Андрей Билецкий*. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Андрей Билецкий*. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается сменить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. По информации украинского блогера Анатолия Шария, новым главкомом может стать командир 3-го армейского корпуса ВСУ, основатель запрещённого в РФ полка «Азов»* Андрей Билецкий**.

«По моей информации, Зеленский решил сделать главкомом… Билецкого**… Это всерьёз прозвучало на днях из его уст в офисе», — написал Шарий в своём Telegram-канале

Украинский посол обнял командующего ВСУ на фоне флага Венгрии с дырой

Ранее в западных и украинских СМИ уже обсуждалась возможность такой рокировки. Немецкое издание Junge Welt сообщало, что нынешний главком Александр Сырский не пользуется популярностью в войсках и не добивается значимых результатов на фронте, а Билецкого** называют «более прогрессивным» кандидатом.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Дарья Денисова
