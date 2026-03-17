Зеленский намерен назначить главкомом ВСУ командира «Азова»* Билецкого**
Андрей Билецкий*. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева
Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается сменить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. По информации украинского блогера Анатолия Шария, новым главкомом может стать командир 3-го армейского корпуса ВСУ, основатель запрещённого в РФ полка «Азов»* Андрей Билецкий**.
«По моей информации, Зеленский решил сделать главкомом… Билецкого**… Это всерьёз прозвучало на днях из его уст в офисе», — написал Шарий в своём Telegram-канале
Ранее в западных и украинских СМИ уже обсуждалась возможность такой рокировки. Немецкое издание Junge Welt сообщало, что нынешний главком Александр Сырский не пользуется популярностью в войсках и не добивается значимых результатов на фронте, а Билецкого** называют «более прогрессивным» кандидатом.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.