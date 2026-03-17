Посол Украины в Венгрии Фёдор Шандор вызвал волну критики после публикации фотографии с продырявленным венгерским флагом. Дипломат позировал в компании командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, которого в России обвиняют в теракте, демонстрируя флаг с круглой дырой посередине.

Этот флаг символизирует антисоветский протест участников венгерского восстания 1956 года, когда из триколора вырезали герб Венгерской народной республики. Сам посол разместил снимок по случаю национального праздника, отмечающего начало антигабсбургской революции 1848-1849 годов.

«Мы хотели отдать дань истории и показать символику национального сопротивления», – пояснил Шандор в комментарии для своих подписчиков.

До того, как стать послом Украины в Венгрии, нынешний дипломат участвовал в боевых действиях в составе ВСУ.

