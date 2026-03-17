17 марта, 10:28

Власти Белоруссии не будут конфисковывать застрявшие литовские фуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

белорусские власти не будут конфисковывать фуры из Литвы, застрявшие в Белоруссии после закрытия границ по инициативе Вильнюса. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Турчин. Он подчеркнул, что у Минска есть такая возможность.

«У белорусской стороны точно нет намерения и желания этим воспользоваться. Наше желание — конструктивно договориться и выйти из сложившейся ситуации», — сказал он.

В Белоруссии запретят продажу пива из недружественных стран
В Белоруссии запретят продажу пива из недружественных стран

Напомним, осенью власти Литвы на месяц закрыли границу с Белоруссией. В Вильнюсе обосновали это якобы деятельностью контрабандистов. В ответ Минск запретил пропуск литовских грузовиков, находящихся в республике. Фуры поместили на платные стоянки. Речь идёт о более чем 1,8 большегрузов. Власти прибалтийского государства грозились ответить в случае их конфискации.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
