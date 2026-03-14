В Белоруссии запретят продажу пива из недружественных стран

С 1 апреля 2026 года в Белоруссии вступают в силу новые ограничения на продажу импортного пива из недружественных стран. Запрет, введённый ещё в 2023 году, теперь распространяется на все государства Евросоюза, а также Великобританию, Швейцарию, Норвегию, США, Канаду, Австралию и другие страны.

Постановление Совмина № 808, подписанное 31 декабря 2025 года, предписывает торговле приостановить реализацию такого пива с 1 апреля. До 7 апреля необходимо провести инвентаризацию остатков и отчитаться в налоговую. Оставшееся пиво можно продать только после маркировки специальными знаками либо в течение 60 дней, если упаковка была вскрыта.

Для покупателей это значит, что европейское пиво на время исчезнет с полок, но позже ненадолго вернётся — пока магазины не распродадут остатки. Запрет на ввоз действует до 31 декабря 2027 года.

