Россиянам раскрыли, какие цвета в интерьере кухни разжигают зверский аппетит

Цвет стен и посуды способен влиять на настроение и даже на желание есть. Эксперт Полина Новокщенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие оттенки стоит выбирать для кухни, а от каких лучше отказаться.

Самые «аппетитные» тона — тёплые и спокойные. Красный, оранжевый и жёлтый активизируют нервную систему и создают ощущение энергии. На кухне их лучше использовать дозированно: в фасадах, текстиле или декоре. Особенно хороши мягкие терракотовые и персиковые — они делают пространство уютным, а еда на таком фоне выглядит привлекательнее.

Красный напрямую ассоциируется со спелыми помидорами и ягодами, что усиливает аппетит. Жёлтый добавляет солнечного света и бодрости, согревая интерьер.

С холодной гаммой стоит быть осторожнее. Голубой и светло-синий напоминают о воде и чистоте, создают ощущение свежести, но могут подавлять аппетит — в природе такие цвета редко встречаются в еде. Эксперт советует использовать их лишь в деталях: посуде, полотенцах или отдельных элементах.

Особое место занимает зелёный. Он ассоциируется с зеленью, овощами и природой, поэтому воспринимается естественно. Мягкие оливковые и травяные оттенки успокаивают, но аппетит не снижают. К тому же это долгосрочный тренд.

Безусловный лидер — белый цвет. Он нейтрален и не влияет на аппетит напрямую, зато создаёт идеальный контраст. На белой тарелке любые продукты выглядят ярче и аппетитнее. А вот чёрных и тёмных тонов в интерьере кухни должно быть минимум — только как редкие акценты.

