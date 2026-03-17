Лерчек погасила долг перед ФНС более чем на 175 млн рублей

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) погасила налоговую задолженность в размере 175 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные ФНС.

На данный момент она свободна от долгов по ИП – более 175 миллионов рублей, которые ещё недавно числились за ней в ФНС, были погашены. Интересно, что это произошло практически сразу после того, как изменилась её мера пресечения.

Накануне суд в Москве приостановил уголовное дело против блогерши Лерчек. Ей также смягчили меру пресечения: домашний арест заменили на запрет определённых действий. Материалы дела в отношении неё выделены в отдельное производство. Решение связано с тяжёлым заболеванием. Чекалина проходит курс лучевой и химиотерапии из-за рака желудка четвёртой стадии. О диагнозе подсудимая узнала вскоре после рождения четвёртого ребёнка от нового возлюбленного.