Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 10:44

Лерчек погасила долг перед ФНС более чем на 175 млн рублей

Валерия Чекалина в больнице. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) погасила налоговую задолженность в размере 175 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные ФНС.

На данный момент она свободна от долгов по ИП – более 175 миллионов рублей, которые ещё недавно числились за ней в ФНС, были погашены. Интересно, что это произошло практически сразу после того, как изменилась её мера пресечения.

Накануне суд в Москве приостановил уголовное дело против блогерши Лерчек. Ей также смягчили меру пресечения: домашний арест заменили на запрет определённых действий. Материалы дела в отношении неё выделены в отдельное производство. Решение связано с тяжёлым заболеванием. Чекалина проходит курс лучевой и химиотерапии из-за рака желудка четвёртой стадии. О диагнозе подсудимая узнала вскоре после рождения четвёртого ребёнка от нового возлюбленного.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar