Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 10:48

Над регионами России и Азовским морем сбили 30 дронов ВСУ

ЗРК «Панцирь-С», стоящий на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За четыре часа российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило Минобороны. Большинство уничтожили в небе над Кубанью — 16.

В течение четырёх часов, с 09:00 до 13:00 по московскому времени, системы ПВО активно работали, перехватывая и уничтожая беспилотные летательные аппараты. В частности, 6 дорнов были сбиты над водами Азовского моря, 5 – в воздушном пространстве Ленинградской области, 2 – над территорией Республики Крым и ещё 1 – над Республикой Адыгея.

В больницах остаются 24 пострадавших при ударе ВСУ по Брянску

Ранее Минобороны отчиталось об отражении одного из самых масштабных налётов украинских беспилотников на территорию РФ. С 20:00 до 06:00 мск уничтожено 206 дронов самолётного типа. Больше всего противник целился в приграничье и регионы Центральной России.

Матвей Константинов
