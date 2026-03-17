Над регионами России и Азовским морем сбили 30 дронов ВСУ

За четыре часа российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило Минобороны. Большинство уничтожили в небе над Кубанью — 16.

В течение четырёх часов, с 09:00 до 13:00 по московскому времени, системы ПВО активно работали, перехватывая и уничтожая беспилотные летательные аппараты. В частности, 6 дорнов были сбиты над водами Азовского моря, 5 – в воздушном пространстве Ленинградской области, 2 – над территорией Республики Крым и ещё 1 – над Республикой Адыгея.

Ранее Минобороны отчиталось об отражении одного из самых масштабных налётов украинских беспилотников на территорию РФ. С 20:00 до 06:00 мск уничтожено 206 дронов самолётного типа. Больше всего противник целился в приграничье и регионы Центральной России.