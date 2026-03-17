В больницах остаются 24 пострадавших при ударе ВСУ по Брянску

На данный момент под наблюдением врачей остаются 24 пострадавших при украинском ударе по Брянску. Об этом журналистам рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Один человек до сих пор находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё пять — в тяжёлом, а остальные пострадавшие — в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.