В больницах остаются 24 пострадавших при ударе ВСУ по Брянску
Автомобиль скорой помощи. Обложка © Life.ru
На данный момент под наблюдением врачей остаются 24 пострадавших при украинском ударе по Брянску. Об этом журналистам рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В больницах Брянска, Москвы, федеральных медицинских центрах Минздрава России остаются 24 пострадавших», — рассказал он.
Один человек до сих пор находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё пять — в тяжёлом, а остальные пострадавшие — в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.
Напомним, 10 марта ВСУ запустили по Брянску не менее семи крылатых ракет. Целью стало мирное население и объекты инфраструктуры. Известно о восьми жертвах, не менее 40 человек пострадали.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.