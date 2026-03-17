Больше 23 тысяч атак за год: Шойгу раскрыл масштаб ударов ВСУ по российской инфраструктуре

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, сообщил, что в прошлом году количество воздушных атак со стороны Украины на российскую инфраструктуру выросло почти в четыре раза. Он также отметил, что попытки диверсий и терактов со стороны Украины продолжаются и их число увеличивается.

«В прошедшем году почти в четыре раза увеличилось число предпринятых противником воздушных атак на объекты инфраструктуры в различных российских регионах (в 2025 году совершено свыше 23 тыс. атак (в 2024 г. — 6,2 тыс.)», — сказал Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

Он также обратил внимание на то, что киевские власти и их спонсоры продолжают предпринимать попытки организации диверсий и террористических актов на территории России, и число таких инцидентов неуклонно увеличивается. Секретарь Совбеза подчеркнул, что в 2025 году было совершено 1830 терактов, что на 40% превышает показатель 2024 года (1101) и в 6,5 раза больше, чем в 2023 году (271).

Кроме того, Шойгу предупредил о террористических угрозах, исходящих из 56 стран. Как отметил глава Совбеза, западные спецслужбы за последнее время создали множество новых инструментов и методик для атак на стратегически важные российские объекты.