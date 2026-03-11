Владимир Путин
МО Украины измывается в соцсетях над трагедией в Брянске и пишет глумливые комменты к скорбным постам

Минобороны Украины глумится над скорбью в соцсетях после теракта в Брянске

Министерство обороны Украины с официального аккаунта в Threads пишет глумливые комментарии по поводу теракта в Брянске. В ответ на скорбь людей и высказывания соболезнований о погибших ведомство только издевается — обещает запустить ракеты по Туле и пишет, что атака прошла «с кайфом».

«Когда больно, то это хорошо», — пишет украинское ведомство в ответ на пост в соцсетях.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек. При этом, погибли 7 человек. Среди пострадавших 29 человек попали в больницу. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.

