МО Украины измывается в соцсетях над трагедией в Брянске и пишет глумливые комменты к скорбным постам

Министерство обороны Украины с официального аккаунта в Threads пишет глумливые комментарии по поводу теракта в Брянске. В ответ на скорбь людей и высказывания соболезнований о погибших ведомство только издевается — обещает запустить ракеты по Туле и пишет, что атака прошла «с кайфом».