17 марта, 11:12

Морпех рассказал, как выследил пункт управления дронами ВСУ по полёту «Бабы-Яги»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Российский морпех проследил за направлением украинского дрона «Баба-Яга», установив пункт управления ВСУ для нанесения удара. Об этом журналистам рассказал оператор подразделения беспилотных систем отряда «БАРС-22» 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Кабан. По словам бойца, обнаружив вражеский БПЛА, он в режиме свободног полёта проследовал за «птичкой», установил координаты и передал их командованию.

«После этого артиллерия отработала по цели», — добавил Кабан. По словам собеседника РИА «Новости», по пункту управления нанесли точный удар, и он был «полностью разнесён» вместе с расчётом.

Больше 23 тысяч атак за год: Шойгу раскрыл масштаб ударов ВСУ по российской инфраструктуре

Ранее стало известно, что командование 2-го стрелкового батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ начало получать массовые угрозы на фоне высоких потерь. По словам источника, военнослужащие пишут офицерам сообщения из-за гибели своих родственников.

Матвей Константинов
