Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 11:15

Володин: Путин делал всё, чтобы не допустить конфликта на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия пыталась избежать военного конфликта на Украине, а ответственность за происходящее лежит на странах Запада. По его мнению, НАТО фактически участвует в конфликте, а зарубежные страны оказывают ему финансовую поддержку.

«К ситуации на Украине самое непосредственное отношение имеют и Соединённые Штаты, Англия, Германия, Франция. <...> Наш президент делал всё для того, чтобы этого не допустить», — сказал Володин на осмотре выставки, посвященной празднованию 10-летия создания Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщины войск правопорядка.

Кроме того, политик заявил, что «всё это кровопролитие исключительно на совести лидеров европейских государств», и выразил уверенность, что ситуация завершится победой России.

Володин назвал Путина преимуществом России

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что с Путиным договориться легче, чем с Владимиром Зеленским. По его словам, российский лидер готов к сделке, тогда как глава киевского режима упорно избегает переговоров.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar