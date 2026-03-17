17 марта, 14:30

За первую половину марта в Москве побиты три вековых температурных рекорда

Измайловский Кремль в Москве. Обложка © Life.ru

За неполный март в столице были побиты три вековых температурных рекорда. Об этом сообщила пресс-служба географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Специалисты подчёркиваются, что в городе наблюдается аномальная погода.

«Начиная с 12 марта, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, пали три вековых рекорда максимальной за сутки температуры воздуха в Москве для отдельных дней», — говорится в сообщении.

Так, 12 марта температура впервые за 148 лет достигла 13,6 градуса по цельсию, 13 марта — 15,1 градуса, а через день, 15 марта — 11,5 градуса. Однако абсолютный рекорд в 19,5 градуса пока не побит.

Москвичам советуют не спешить со сменой резины, едва почуяв весеннее потепление

Напомним, несмотря на аномально тёплое начало весны, в Москве всё ещё ожидаются заморозки. В МГУ предупреждали, что высокие температуры вызвали ранее пробуждение пчёл, и если в столицу вновь придёт холод, они могут погибнуть.

Матвей Константинов
