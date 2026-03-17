Четыре пособника мошенников, обманувших 19-летнюю девушку и похитивших из сейфа её родителей 106 миллионов рублей, были задержаны в Москве. Об этом сообщает столичное управление МВД России.

Москвичка отдала мошенникам деньги и драгоценности родителей на 106 млн рублей.

Инцидент начался с того, что злоумышленники получили от девушки код из СМС. Далее, представившись полицейскими, они убедили её в том, что от её имени якобы финансируются запрещённые организации. Поверив в эту ложь, девушка согласилась передать свои сбережения для фиктивного декларирования. Когда мошенники выяснили, что в её квартире находятся два сейфа, пароли от которых она не знала, они прислали к ней своих сообщников.

«Трое прибывших незнакомцев с помощью специнструмента вскрыли металлические ящики, забрали хранившиеся там деньги, ювелирные изделия и несколько дорогостоящих часов, после чего скрылись», — говорится в сообщении полиции.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали четверых подозреваемых – троих мужчин и одну женщину, в возрасте от 21 до 28 лет. Установлено, что один из сообщников успел перевести часть похищенных средств в криптовалюту и отправить их организаторам преступной схемы. Оставшаяся сумма в размере 51 миллиона рублей была изъята и в ближайшее время будет возвращена потерпевшей семье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Все четверо пособников аферистов в настоящее время находятся под стражей.

