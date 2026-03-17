В центре Москвы временно перекрыли несколько улиц

В центре Москвы временно было ограничено движение транспорта сразу на нескольких улицах и набережных. Об этом сообщил телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».

Перекрытия затронули Краснопресненскую набережную, улицы Чаянова, Васильевскую и Грузинский Вал — движение закрыто в сторону 1-й Тверской-Ямской. Позже список расширили: ограничения ввели на Смоленской набережной, съездах с Ходынской улицы и улицы Сергея Макеева на улицу 1905 года, а также на Мантулинской и в Шмитовском проезде.

На некоторых участках движение было открыто уже в 12:49 мск — на Краснопресненской набережной, на улице Чаянова по направлению к улице 1-я Тверская-Ямская, на улице Васильевская по направлению к улице 1-я Тверская-Ямская и на улице Грузинский Вал по направлению к улице 1-я Тверская-Ямская. К 13:22 мск движение восстановили на Смоленской набережной.

Ранее Life.ru писал, что посол Алжира в РФ Туфик Джуама пострадал в ДТП в Москве. Служебный автомобиль Genesis, в котором находился дипломат, врезался в фонарный столб. Авария произошла в центре столицы.