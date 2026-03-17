Пушилин заявил о приближающейся победе России в СВО

Победа России в специальной военной операции уже ощущается на горизонте. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что эту победу приближают не только доблесть российских военнослужащих, но и непоколебимая решимость жителей Донбасса.

«Победа не за горами, мы это чувствуем. <...> Мы ощаем приближающуюся победу», — сказал Пушилин в беседе с ТАСС.

По информации главы ДНР, российские войска активно сражаются вблизи Нового Донбасса и Белицкого, к востоку и юго-востоку от Доброполья. Ранее Пушилин отмечал, что до Славянска ВС РФ осталось преодолеть всего несколько километров.