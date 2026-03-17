Иммунолог объяснил, чем опасна детская инфекция импетиго и как её лечить

Трёхлетняя россиянка подхватила кожную инфекцию на отдыхе в Индонезии. В первый день ребёнка покусали комары, а на следующий она искупалась в тёплом бассейне. После этого на теле начали появляться высыпания. Родители заподозрили ветрянку, но врачи диагностировали импетиго. Что это за болезнь, «Вечерней Москве» объяснил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам эксперта, импетиго — бактериальная инфекция, вызываемая стафилококками и стрептококками. Заразиться можно через повреждённую кожу: ранки, ссадины или укусы насекомых. Риск многократно возрастает в тёплом и влажном климате — бактерии там размножаются быстрее.

Распознать болезнь можно по гнойничкам, жёлтым корочкам, зуду, температуре и общему недомоганию. В группе особого риска — дети до трёх лет. Их иммунитет ещё не окреп, а кожа постоянно страдает от царапин и укусов. Взрослые тоже могут заразиться, но реже.

Хорошая новость: импетиго лечится достаточно легко. Курс антибиотиков, мазей и антисептиков занимает от недели до 10 дней. Воспаление уходит, корочки отпадают, под ними остаётся здоровая кожа. Правда, у людей с иммунодефицитом процесс может затянуться.

Серьёзных последствий болезнь не оставляет, но есть нюанс: на месте высыпаний иногда возникает пигментация. Тёмные пятнышки, впрочем, со временем тоже исчезают.

