У задержанного главы Минздрава Кубани нашли активов на миллиард рублей

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов вместе с родственниками подозревается в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей через оформление недвижимости на близких лиц. Об этом сообщили журналистам в следственных органах.

Недвижимость распределена между самим министром, его сыном, бывшей супругой и её сестрой, а также гражданской женой Надеждой Губриевой — директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края, её сыном и матерью. Всего — 57 объектов.

В собственности чиновника и его родственников находятся квартиры, апартаменты, частные дома, гаражи, машино-места и земельные участки. Объекты расположены в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на территории Сириус. Сын Филиппова владеет семью апартаментами, сдающимися под гостиничные номера. Рыночная стоимость таких объектов оценивается от 20 до 25 миллионов рублей. При этом его годовая зарплата составляет 800 тысяч рублей.

У матери гражданской супруги министра зарегистрированы несколько элитных квартир, частных домов и земельных участков общей стоимостью от 400 миллионов рублей, включая недвижимость для коммерческого использования. Некоторые объекты оформлены в долевой собственности между сыном Филиппова, Губриевой и бывшей женой чиновника. Их рыночная цена варьируется от 15 до 40 миллионов рублей за объект.

Напомним, что сегодня, 17 марта, министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов был задержан сотрудниками ФСБ. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения