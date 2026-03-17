Экс-главе отдела зенитного вооружения МО РФ дали 11 лет колонии за мошенничество

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему руководителю отдела зенитного вооружения 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны подполковнику Евгению Лайко. Он был осужден на 11 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму около 11 миллионов рублей и мошенничество на 3 миллиона рублей.

Помимо лишения свободы, Лайко оштрафован на 9 миллионов рублей, лишён воинского звания, государственных наград и права занимать государственные должности в течение 8 лет. Также у него конфисковано 13,6 миллиона рублей в доход государства.

Ранее стало известно, что суд отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в отправке на СВО. Экс-чиновник в ходе заседания заявил, что хочет приблизить победу и согласен служить рядовым штурмовиком на самых опасных участках фронта. Однако суд счёл, что выпускать осуждённого за коррупцию не стоит.