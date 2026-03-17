Reuters опубликовал фото кораблей после попытки прорыва через Ормузский пролив
Агентство Reuters опубликовало подборку фотографий, на которых запечатлены корабли, пытавшиеся преодолеть блокаду в Ормузском проливе. На всех снимках видны повреждения судов.
На одних кадрах зафиксированы возгорания, на других — густые клубы дыма, поднимающиеся над палубами. Ряд кораблей уже успели потушить, о чём свидетельствуют обгоревшие корпуса и следы копоти.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа намерена объявить о формировании международной коалиции для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив. По данным издания, сейчас обсуждается, начнёт ли миссия действовать ещё до окончания боевых действий в регионе или уже после. Кто именно войдёт в альянс, пока не уточняется, однако известно, что в нём будет участвовать несколько государств.
