Юрист объяснил, можно ли остаться без работы из-за частых больничных

Может ли работодатель уволить сотрудника, который слишком часто берёт больничные? Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT дал развёрнутый ответ.

По словам специалиста, прямого основания для увольнения из-за длительных или частых больничных в Трудовом кодексе нет. Статья 183 гарантирует работнику сохранение места и выплату пособия на время нетрудоспособности. Закон никак не ограничивает срок, который человек может провести на лечении.

Однако есть нюансы. Если медико-социальная экспертиза признает сотрудника полностью неспособным к труду, договор расторгается — это уже не зависит от воли сторон. Также возможен вариант, когда человек по заключению врачей нуждается в переводе на другую работу сроком более четырёх месяцев, а работодатель не может его предоставить, или сотрудник отказывается от предложенных вакансий.

Но есть и неформальная сторона. Юрист предупреждает: частое отсутствие может вызвать скрытое недовольство начальства. И при первой же возможности — сокращении или реорганизации — от такого работника постараются избавиться. Формально повод будет другим, но причиной станет именно «неэффективность» в глазах руководства.

А ранее Life.ru писал, что Минздрав РФ захотел изменить порядок выдачи больничных россиянам. Согласно документу, если гражданин за последние шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре и более раз, вопрос о продлении его очередного листка нетрудоспособности будет выноситься на врачебную комиссию.