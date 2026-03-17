Число голодающих в мире может вырасти до 360 млн из-за войны на Ближнем Востоке

Затягивание боевых действий на Ближнем Востоке грозит обернуться беспрецедентным продовольственным кризисом. Такое предупреждение сделал заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Карл Скау на брифинге для прессы в Женеве.

«Согласно нашему анализу, если конфликт на Ближнем Востоке продлится до июня, рост цен может привести к тому, что еще 45 миллионов человек окажутся в состоянии острого голода. <...> Это приведёт к тому, что уровень голода в мире достигнет рекордного уровня, и это ужасная, ужасная перспектива», — заявил Скау.

Представитель ООН напомнил, что уже сейчас 319 млн человек во всём мире страдают от острой нехватки продовольствия — этот показатель в три раза выше, чем пять лет назад. В случае дальнейшей эскалации к июню число голодающих может превысить 360 млн человек.

Ранее эксперты ООН уже связывали рост цен на зерно и удобрения с конфликтом в регионе, который нарушил логистические цепочки и привёл к удорожанию топлива.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который рассматривается как один из кандидатов на пост генсека ООН, заявил о глубоком кризисе в организации. Главной целью создания организации было обеспечение мира после Второй мировой войны. Однако в современном мире растёт международная напряжённость и число конфликтов, и организация должна в первую очередь сосредоточиться на решении этой проблемы.