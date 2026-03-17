Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 12:59

МВД России объявило в розыск экс-депутата Госдумы Аркадия Янковского*

Аркадий Янковский*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arkadiyyank

Бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский* объявлен в розыск. Об этом сообщается в базе МВД России. Конкретная статья, по которой ведётся розыск, не указана.

«Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

Имущество экс-мужа Пелагеи Телегина объявлено в розыск из-за долгов в 71 млн руб
Имущество экс-мужа Пелагеи Телегина объявлено в розыск из-за долгов в 71 млн руб

Ранее Министерство внутренних дел РФ также внесло в базу розыска редактора издания «Медиазона»** Дмитрия Трещанина*. В карточке указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако номер и квалификация статьи пока не разглашаются.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Включено в список СМИ-иностранных агентов.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Госдума
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar