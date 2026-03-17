МВД России объявило в розыск экс-депутата Госдумы Аркадия Янковского*
Аркадий Янковский*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arkadiyyank
Бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский* объявлен в розыск. Об этом сообщается в базе МВД России. Конкретная статья, по которой ведётся розыск, не указана.
«Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.
Ранее Министерство внутренних дел РФ также внесло в базу розыска редактора издания «Медиазона»** Дмитрия Трещанина*. В карточке указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако номер и квалификация статьи пока не разглашаются.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Включено в список СМИ-иностранных агентов.