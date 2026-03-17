Любимый россиянами иранский фарфор может исчезнуть с прилавков из-за войны

Продолжающаяся война на Ближнем Востоке может привести к полному исчезновению иранского фарфора из России. Как пишет Baza, популярные в нашей стране изделия уже заметно подорожали и, по словам импортёров, рискуют и вовсе пропасть из-за остановки поставок.

Экзотическая восточная роспись, низкие цены и высокое качество сделали иранскую продукцию популярной как у хозяек, так и у бизнеса. Она представлена в обычных магазинах и на маркетплейсах, а популярнее всего в нашей стране фарфор от Pars Opal, Taghdis и старейшей фабрики Zarin Iran Porcelain Industries.

До начала боевых действий десертная тарелка от мастеров из Исламской Республики стоила 350-400 рублей, чайник — около 2,7 тысяч, набор из четырёх тарелок — порядка 4,2 тысячи, а большие сервизы из 80-100 позиций — примерно 16-45 тысяч. Сейчас же цены выросли до 450, трёх тысяч, 4,7 тысячи и до 50 тысяч соответственно. При этом расценки всё равно остаются ниже, чем предложения от европейских производителей, а потому спрос сохраняется.

Чем меньше иранского фарфора будет оставаться на складах, тем выше будет стоимость. В целом он рискует полностью пропасть из России, пока поставки не возобновятся.

Ранее стало известно об ущербе культурному наследию Ирана в результате боевых действий. По данным Минкульта, повреждено 108 памятников. Большинство — в столичном регионе.