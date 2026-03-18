«Чуждые ценности» и миллионы за год: любимая школа богачей с британским директором лопнула в Москве? Оглавление Директор молчит: правда ли школа Brookes закрылась Чьи наследники остались без уроков По 3 миллиона с родителей: кто сколько потерял Англичане, калифорнийский офис и московская прописка Британец Кинг, его жена и элитное жильё Проверки Генпрокуратуры и закон о нежелательных программах В Сети обсуждают новость о том, что одна из самых дорогих частных школ Москвы и России — учрежденная англичанами Brookes — якобы закрылась, собрав с родителей плату за год вперёд. Обучение там стоит около 3 млн в год. Почему это было ожидаемо — в статье Life.ru. 17 марта, 21:20

Директор молчит: правда ли школа Brookes закрылась

Как сообщают СМИ, престижнейшая и наэлитнейшая школа Brookes в Москве закрылась за несколько месяцев до окончания триместра. Родители утверждают, что с них якобы уже взяли деньги за дальнейшее обучение. Решение о её закрытии принял совет директоров калифорнийского головного офиса, под управлением которого она находилась.

Как сообщает РЕН ТВ, о закрытии школы родителям и сотрудникам объявили в пятницу вечером СМС-сообщением. 16 марта их собрали в главном зале, чтобы рассказать о причинах закрытия лично.

«Они собирали деньги накануне закрытия за будущий учебный год 2026–2027. И многие внесли за следующий год, то есть получается, что у людей оплачены второй и третий триместр и ещё будущий год. Это суммы совершенно другие уже — это катастрофически для некоторых семей», — рассказал отец учеников Давид Беридзе.

Опасения не беспочвенны. Их подогревает тот факт, что все руководители школы Brookes — иностранцы, которые могут спокойно и в любой момент уехать из России. Теперь родители спешно собирают инициативную группу, чтобы писать заявления в Минобразования и прокуратуру.

Школа Brooks занимала похожее на военный объект здание возле Москвы-Сити. Фото © 2ГИС

В самой школе пока хранят молчание.

— Мы не даём никаких комментариев по этому вопросу, — ответили Life на горячей линии Brookes.

Чьи наследники остались без уроков

По предварительным данным, без школы посреди учебного года оказалось около трёхсот учеников. В их числе — дети актрисы Елизаветы Боярской и певицы Дианы Арбениной.

C помощью соцсетей Лайф нашёл ещё несколько воспитанников. Например, возможного родственника российского олигарха Дмитрия Рыболовлева; дочь владельца компании «Алгомост» Михаила Левиева и актрисы театра МХАТ Натальи Швец; Джошуа Боничи — участника передачи «Лучше всех» на Первом канале, сына ирландского тренера по танцам; Стефанию Ростовцеву — звезду шоу «Голос. Дети», её мать — светская львица Ксения Мринская-Ростовцева, отец неизвестен.

Дети Дианы Арбениной в фирменной форме школы Brookes. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_diana_arbenina

По 3 миллиона с родителей: кто сколько потерял

Если верить родителям, большинство из них успели оплатить не только последний, третий, триместр (который длится с начала марта до конца мая), но и весь будущий учебный год. Таким образом, они могут потерять до 2,7 млн рублей, если речь идёт об учениках младшей школы, и до 4,8 млн рублей, если о старшеклассниках.

Сейчас на сайте Brookes указаны расценки на 2025/2026 учебный год. Стоимость для самых маленьких — свыше 2 млн рублей, для старшеклассников — свыше 3,4 млн рублей. Вдобавок надо было ежегодно оплачивать «услуги центра поддержки» — от 136 тыс. до 228 тыс. рублей.

В школе можно было платить по триместрам без скидки или за весь учебный год— со скидкой. Фото © moscow.brookes

Англичане, калифорнийский офис и московская прописка

По данным сервиса СПАРК-Интерфакс, доходы школы Brookes (АНО «Московская школа "Брукс"») росли из года в год. В 2024-м выручка достигла 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 177 млн рублей. Однако ранее это учебное заведение работало в убыток — до минус полмиллиарда рублей в 2019–2021 годах.

Московская Brookes распахнула свои двери в 2018-м. Её основателями выступили англичанин Дэвид Питер Роуз, канадцы Грэм Браун и Сальвадор Хименес. Эта школа стала частью международной сети Brookes Education Group с десятками стандартизированных филиалов по всему миру: в ОАЭ, Индии, Китае, Японии, Корее, Мексике, Канаде, США и странах Евросоюза. Любопытно, что головной офис находится в Калифорнии, а бренд принадлежит лондонской компании.

Обучение во всех филиалах ведётся на английском по западным стандартам. Всё пронизано англосаксонским духом и заточено на поступление в зарубежные вузы. Однажды московскую Brookes навестил член британской королевской семьи принц Майкл Кентский.

Московская школа Brookes недавно поменяла свою прописку. Раньше она занимала футуристическое здание посреди спального района Свиблово. Местные жители были недовольны, они ждали обычную школу, которых здесь не хватало. В 2023 году Brookes переехала на Мантулинскую улицу на территорию жилого комплекса City Park — это возле Москвы-Сити.





Британец Кинг, его жена и элитное жильё

Бессменным директором школы трудился британский поданный Джайлс Кинг — человек непубличный, ни разу не попадавший ни в какие скандалы. Недвижимость в России он не покупал. Кажется, у него никогда и не было планов бросить якорь в нашей стране. Интересно, что в 2024 году Джайлс Кинг зарегистрировал фирму «БМО-недвижимость» с уставным капиталом в 220 млн рублей. Учредителем выступила непосредственно школа Brookes. Не исключено, что это манипуляции для вывода денег.

В том же 2024 году единственный владельцем столичной Brookes оказалась некая Зарина Кинг, в девичестве Абдулазизова. Можно предположить, что она супруга Джайлса Кинга. Зарина имела официальную должность управляющей в школе. В Москве она сначала жила в Южном Бутове, а потом занимала хоромы на 200 квадратах в элитном ЖК «LIFE-Ботанический сад 2» — аренда таких обойдётся до полумиллиона в месяц.

Показательно, что все фото Зарины Кинг были почему-то удалены с сайта Brookes, но остались в кэше.







Проверки Генпрокуратуры и закон о нежелательных программах

После начала спецоперации депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру РФ и Минобрнауки с просьбой проверить московскую английскую школу «Брукс». Выяснилось, что британские педагоги могли внушать российским детям пропаганду госсимволов иностранного государства и другие чуждые идеи.

— «Закладка» чуждых для России ценностей, пропаганда госсимволов иностранного государства и «чужебесие» — всё это форматировало детское сознание под британское лекало, — заявил депутат.

Также, по его информации, преподаватели-иностранцы пытались убедить детей, что некоторые оппозиционеры — герои.

В 2023 году была признана иноагентом, лишилась лицензии и закрылась похожая на Brookes «Англо-американская школа» в Покровском-Стрешневе. Там тоже «осуществлялась деятельность по пропаганде нетрадиционных отношений».

В 2024 году проводились многочисленные проверки уже школы Brookes. Казалось, она их преодолела и продолжила работу.

В 2025 году Генпрокуратура объявила нежелательной в России швейцарскую образовательную программу International Baccalaureate (IB), заявив, что её цели — это «форматирование российской молодёжи по западным шаблонам», «навязывание своего видения исторических процессов» и «антироссийская пропаганда». Возможно, это был последний гвоздь в крышку гроба.

Закрытая в Москве «Англо-американская школа». Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Авторы Пётр Егоров