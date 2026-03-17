Москвичей предупредили о «сибирских» ночах

В Москве установилась тёплая и по-настоящему весенняя погода, и в ближайшее время она не поменяется. По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, влоть до пятницы столица окажется во власти сибирского антициклона, благодаря которому дни будут сухими и солнечными, а ночи — прохладными.

«В области преобладающая температура ночью −6...-1°C, дневная — +7...+12°C. В самой Москве воздух прогреется до +9...+11°C», — поделилсь эксперт.

При этом не исключено, что 17 и 18 марта воздух в Москве вновь прогреется до рекордных значений. А со второй половины недели погода преобразуется: облачность станет переменной, а ночи — чуть теплее. По словам Поздняковой, в четверг ожидается до пяти градусов ниже нуля ночью и до 12 градусов тепла — днём.

В выходные небо столицы будет ясным, ночью ожидается до одного градуса ниже нуля, а днём — всё так же до 12 градусов тепла. В целом, грядущая неделя будет нетипично тёплой, ожидается до шести-семи градусов на протяжении всей семидневки.

«Ветра практически не будет. И в дневные часы будет выглядывать солнце», — добавила собеседница аif.ru.

Ранее московских мотоциклистов призывали повременить с открытием сезона на фоне потепления. В Национальном автомобильном союзе пояснили, что, несмотря на припекающее солнце, асфальт остаётся слишком холодным, и сцепление с таким покрытием минимальное.