Госдума поддержала в I чтении уведомления о кредитах через «Госуслуги»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет банки и МФО уведомлять клиентов о заключении кредитного договора через «Госуслуги». Согласно инициативе, заёмщик будет получать сообщение о подписании условий кредита, а также информацию о праве отказаться от него в «период охлаждения» и контакты кредитора.

«Речь идёт о внедрении механизма информирования заёмщика при заключении им договора потребительского кредита. После принятия закона кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны при подписании заёмщиком индивидуальных условий договора потребкредита направить ему через единый портал государственных и муниципальных услуг уведомление о подписании такого документа», — указано в пояснительной записке.

Данные о договоре будут передаваться в бюро кредитных историй, которые и направят уведомление при наличии подтверждённой учетной записи. Авторы законопроекта считают, что нововведение поможет защитить граждан, особенно пожилых, от навязанных или мошеннических кредитов.

