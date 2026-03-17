В Иране пригрозили жёстким наказанием за использование Starlink

Власти Ирана изъяли несколько сотен терминалов Starlink в ходе масштабной операции. Об этом сообщило иранское министерство разведки, его заявление передало агентство Tasnim.

В ведомстве подчеркнули, что использование систем Starlink в стране считается преступлением. На фоне военных действий, как утверждают иранские власти, за это может грозить самое жёсткое наказание, особенно если речь идёт о связях с США или Израилем.

По версии министерства, местонахождение терминалов удалось определить с помощью технических средств, а также через контроль незаконного интернет-трафика пользователей.

Интерес к Starlink в Иране резко вырос на фоне ограничений связи и перебоев с интернетом. Ранее западные СМИ сообщали, что спутниковые терминалы начали попадать в страну контрабандой, а позднее США расширили поставки таких комплектов для иранской оппозиции. На этом фоне история со Starlink стала для Тегерана не только вопросом связи, но и частью борьбы с внешним влиянием. Теперь власти республики демонстрируют, что готовы пресекать использование таких систем максимально жёстко.