Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 13:11

В Иране пригрозили жёстким наказанием за использование Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Alejandro Bernal

Власти Ирана изъяли несколько сотен терминалов Starlink в ходе масштабной операции. Об этом сообщило иранское министерство разведки, его заявление передало агентство Tasnim.

В ведомстве подчеркнули, что использование систем Starlink в стране считается преступлением. На фоне военных действий, как утверждают иранские власти, за это может грозить самое жёсткое наказание, особенно если речь идёт о связях с США или Израилем.

По версии министерства, местонахождение терминалов удалось определить с помощью технических средств, а также через контроль незаконного интернет-трафика пользователей.

Аналог Starlink планируют испытать в России весной 2026 года

Интерес к Starlink в Иране резко вырос на фоне ограничений связи и перебоев с интернетом. Ранее западные СМИ сообщали, что спутниковые терминалы начали попадать в страну контрабандой, а позднее США расширили поставки таких комплектов для иранской оппозиции. На этом фоне история со Starlink стала для Тегерана не только вопросом связи, но и частью борьбы с внешним влиянием. Теперь власти республики демонстрируют, что готовы пресекать использование таких систем максимально жёстко.

BannerImage
Марина Фещенко
