17 марта, 13:27

В Магадане введён режим повышенной готовности после землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

В Магадане после землетрясения все городские и аварийные службы переведены в режим повышенной готовности. Возможны временные отключения электроэнергии и перебои в подаче воды. Об этом в канал в MAX сообщила мэр Лариса Поликанова.

«Все городские и аварийные службы приведены в режим готовности. Возможны временные отключения электроэнергии, а также нарушения подачи воды и теплоснабжения — специалисты уже работают над устранением возможных сбоев», — написала она.

Ощутимое землетрясение произошло на Сахалине
Ощутимое землетрясение произошло на Сахалине

Напомним, что сегодня, 17 марта, Магадан пережил сильное землетрясение. Около 22:00 по местному времени (14:00 мск) жители ощутили кратковременные толчки: раскачивались люстры и падали предметы с полок, часть людей вышла на улицу. Эпицентр находился в 45 километрах от посёлка Клепка, а магнитуда подземных толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера.

Милена Скрипальщикова
