Россиянам объяснили значение нового перечня приоритетных профессий

Утверждение Правительством РФ списка из более чем 500 приоритетных профессий и специальностей — не формальность, а стратегический документ. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила старший преподаватель Президентской академии Алла Гончар.

По словам эксперта, перечень служит прямым сигналом рынку труда и будущим студентам. Именно эти направления получат бюджетные места, повышенные стипендии и господдержку в первую очередь. Особенно показательно, что около 400 позиций в списке — научные специальности.

«Государство хочет готовить не просто исполнителей, а исследователей, способных создавать новые технологии, а не копировать чужие», — подчеркнула Гончар.

Документ заработает в трёх направлениях. Туда, где острее всего не хватает рук, направят дополнительные бюджетные места. Приоритетные профили увяжут с президентскими и правительственными стипендиями. А выпускники из этого списка с большой долей вероятности окажутся востребованы на рынке.

Для абитуриента это чёткая подсказка: выбирая профессию из перечня, он получает больше шансов на бесплатное обучение, матподдержку и гарантированный спрос через 5–10 лет. Кроме того, на основе списка скорректируют учебные планы, чтобы студенты осваивали актуальные технологии, а не вчерашние программы.

Ранее сообщалось, что в России увеличат число бюджетных мест по самым востребованным направлениям. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что для приоритетных программ обучения планируется увеличить число бюджетных мест, что позволит большему числу студентов получать образование за счёт государства и готовиться к работе в ключевых сферах экономики.