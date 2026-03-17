17 марта, 14:04

В Грузии за связь с «воровским миром» задержали 72 жителя одного села

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Грузинская полиция провела серию задержаний в аджарском селе Шарабидзе, пишет портал Interpressnews. По словам министра внутренних дел Геки Геладзе, задержаны 72 жителя, обвинённых в причастности к «воровскому миру».

Известно, что пострадала 68-летняя женщина — предварительно, она поранилась осколком зеркала, разбившегося из-за случайного выстрела бойца спецназа. Её госпитализировали. Кроме того, двое фигурантов во время задержания пытались покончить с собой.

Ряд жителей села после рейда собрались на стихийный митинг у отдела полиции в городе Хелвачаури. Они называют задержания «незаконными».

Ранее был госпитализироован католикос-патриарх всея Грузии Илия II. У него диагностировали внутреннее кровотечение. Власти заявляют, что ситуация серьёзная.

Матвей Константинов
