В Грузии за связь с «воровским миром» задержали 72 жителя одного села
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov
Грузинская полиция провела серию задержаний в аджарском селе Шарабидзе, пишет портал Interpressnews. По словам министра внутренних дел Геки Геладзе, задержаны 72 жителя, обвинённых в причастности к «воровскому миру».
Известно, что пострадала 68-летняя женщина — предварительно, она поранилась осколком зеркала, разбившегося из-за случайного выстрела бойца спецназа. Её госпитализировали. Кроме того, двое фигурантов во время задержания пытались покончить с собой.
Ряд жителей села после рейда собрались на стихийный митинг у отдела полиции в городе Хелвачаури. Они называют задержания «незаконными».
Ранее был госпитализироован католикос-патриарх всея Грузии Илия II. У него диагностировали внутреннее кровотечение. Власти заявляют, что ситуация серьёзная.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.